Aracından inip "Boğazını keserim" diyerek tehdit etti!
13 Ekim 2026 22:36
Bağcılar'da meydana gelen olayda, midibüse çarpan servis minibüsü şoförü, Midibüs şoförünün tepkisi üzerine aracından inerek küfür ve tehditler savurdu. Şahıs sürücüyü, "Boğazını keserim" diyerek tehdit etti.
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