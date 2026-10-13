Aracından inip "Boğazını keserim" diyerek tehdit etti!

13 Ekim 2026 22:36

Bağcılar'da meydana gelen olayda, midibüse çarpan servis minibüsü şoförü, Midibüs şoförünün tepkisi üzerine aracından inerek küfür ve tehditler savurdu. Şahıs sürücüyü, "Boğazını keserim" diyerek tehdit etti.