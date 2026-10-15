Sosyetenin ünlü ismi Yücel Boronkoy'un ölümü mahkemeye taşınmıştı! | Video
15 Ekim 2026 09:08
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Selin, Sibel ve Simla Boronkay kardeşler, 2 Mart'ta hayatını kaybeden anneleri Yücel Boronkay'ın ölümünden kendisine bakım sağlayan hemşire G.D.'yi sorumlu tuttu. Adli Tıp raporunun ardından hemşirenin ölüme sebebiyet vermekten yargılanmasına karar verildi. Annesinin odasındaki kamera görüntülerini izleyen Selin Boronkay, hemşirenin annesini yataktan düşürdüğünü gördükten sonra kardeşleriyle birlikte suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin 16 Şubat 2027'ye ertelendiğini belirten Selin Boronkay, Türk adaletine güvendiklerini ve annelerinin ölümünde ihmali olduğunu düşündükleri hemşirenin hak ettiği cezayı almasını umduklarını söyledi.
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