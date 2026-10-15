İstanbul’daki sağanak nedeniyle Aylin Coşkun’un evini su bastı! | Video
15 Ekim 2026 09:23
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Mega kentte cadde ve sokaklar sular altında kalırken, yağıştan nasibini alan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun hayatının şokunu yaşadı. Evini su basan ünlü isim, dehşet anlarını sosyal medya hesabından tek tek paylaştı...
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