İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur…

14 Ekim 2026 22:35

İstanbul’daki yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ünlü şarkıcı Nazan öncel de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve mahsur kaldığını açıkladı. İşte Nazan Öncel’in dikkat çeken o paylaşımı!