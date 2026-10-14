Mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir’den yardım çağrısı: İçeriyi tamamen su bastı!

14 Ekim 2026 20:28

İstanbul’da başlayan sağanak yağış birçok ilçede hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında araçlar suya gömüldü. Ünlü şarkıcı Murat Boz da zorlu hava durumunda mahsur kalan isimlerden oldu. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Murat Boz, yaşadığı zorlu anları takipçileriyle paylaştı. İşte Murat Boz’un o paylaşımı!