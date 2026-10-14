Ceyda Ateş'ten 38. yaşa özel paylaşım | Video
14 Ekim 2026 09:16
‘Adını Feriha Koydum’, ‘Çocuk’ ve ‘Gamsız Hayat’ gibi projelerde rol alan Ceyda Ateş, uzun süredir Amerika’da yaşasa da Türkiye ile bağını koparmıyor. Sık sık Türkiye’ye gelen ve şimdilerde sosyal medya içerikleriyle adından söz ettiren Ateş, aile paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, son olarak 38. yaşına özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Ateş’in kendisine yönelik düştüğü not ise dikkat çekti.
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