Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sonrası moda tasarımcısı ablası Rabab Salah'ın markasına ilgi arttı | Video

15 Ekim 2026 09:50

Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, ailesine de büyük ilgi getirdi. Bordo-mavili taraftarların sevgisi, Mısırlı yıldızın Kahire'de yaşayan moda tasarımcısı ablası Rabab Salah'ın markasına yöneldi. Türk müşterilerden gelen siparişlerde dikkat çekici artış yaşanırken, Rabab Salah'a Trabzon'da mağaza açması için teklifler de gelmeye başladı.