Video Magazin Ünlü şarkıcı Jane Zhang, 2 metre yüksekliğindeki sahneden aşağıya böyle düştü | Video
Ünlü şarkıcı Jane Zhang, 2 metre yüksekliğindeki sahneden aşağıya böyle düştü | Video

Ünlü şarkıcı Jane Zhang, 2 metre yüksekliğindeki sahneden aşağıya böyle düştü | Video

17 Ekim 2026 15:08

Jane Zhang sahneden düştü! Çinli pop yıldızı Xi'an konserinde 2 metre yükseklikteki platformdan aşağı düştü. İşte hayranlarını korkutan kaza sonrası ayağa kalkıp performansına devam eden sanatçının o anları!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü şarkıcı Jane Zhang, 2 metre yüksekliğindeki sahneden aşağıya böyle düştü | Video 00:44
Ünlü şarkıcı Jane Zhang, 2 metre yüksekliğindeki sahneden aşağıya böyle düştü | Video 17.10.2026 | 15:08
Kadıköy Boğası ile İbrahim Tatlıses buluştu! O anlar gündem oldu | Video 00:49
Kadıköy Boğası ile İbrahim Tatlıses buluştu! O anlar gündem oldu | Video 17.10.2026 | 10:08
Yeşilçam’ın ‘Ayşecik’i olarak biliniyordu! Zeynep Değirmencioğlu’nun son halini görenler şaşırdı 00:13
Yeşilçam’ın ‘Ayşecik’i olarak biliniyordu! Zeynep Değirmencioğlu’nun son halini görenler şaşırdı 16.10.2026 | 00:01
Herkes yüzüne ne yaptırdığını merak etti! Hülya Avşar güzellik sırrını açıkladı! 00:08
Herkes yüzüne ne yaptırdığını merak etti! Hülya Avşar güzellik sırrını açıkladı! 15.10.2026 | 23:02
Burnunda tamponla nefes alıyor! 13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç etkinlikte konuşurken zorlandı! 00:19
Burnunda tamponla nefes alıyor! 13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç etkinlikte konuşurken zorlandı! 15.10.2026 | 21:40
Şarkıcı Güllü’nün o videosu yeniden gündem oldu: 52’de neler yapacağım bak! 00:47
Şarkıcı Güllü’nün o videosu yeniden gündem oldu: 52’de neler yapacağım bak! 15.10.2026 | 20:26
Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşan Serkan Kaya, oyuncular için bakın ne söyledi | Video 00:23
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Serkan Kaya, oyuncular için bakın ne söyledi | Video 15.10.2026 | 16:34
Sel sularının ortasında mahsur kalan Nazan Öncel kepçe ve botlarla kurtarıldı: O anları böyle paylaştı 00:20
Sel sularının ortasında mahsur kalan Nazan Öncel kepçe ve botlarla kurtarıldı: O anları böyle paylaştı 15.10.2026 | 16:30
Semiramis Pekkan’a sürpriz doğum günü partisi! | Video 00:56
Semiramis Pekkan'a sürpriz doğum günü partisi! | Video 15.10.2026 | 14:54
Şarkıcı Hatice dolandırıcıların hedefi oldu: Her şeyin hesabını soracağım!| Video 00:54
Şarkıcı Hatice dolandırıcıların hedefi oldu: “Her şeyin hesabını soracağım!”| Video 15.10.2026 | 13:35
Hollywood’un unutulmaz isimlerinden Hilary Swank hamilelik haberini böyle duyurdu... | Video 00:39
Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Hilary Swank hamilelik haberini böyle duyurdu... | Video 15.10.2026 | 11:33
Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi | Video 00:20
Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti! GÜNAYDIN'A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi | Video 15.10.2026 | 09:41
İstanbul’daki sağanak nedeniyle Aylin Coşkun’un evini su bastı! | Video 00:49
İstanbul’daki sağanak nedeniyle Aylin Coşkun’un evini su bastı! | Video 15.10.2026 | 09:23
Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi sonrası moda tasarımcısı ablası Rabab Salah’ın markasına ilgi arttı | Video 00:17
Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sonrası moda tasarımcısı ablası Rabab Salah'ın markasına ilgi arttı | Video 15.10.2026 | 09:50
İstanbul’daki şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan Murat Boz ekipler tarafından kurtarıldı: O anları bu görüntülerle duyurdu 00:16
İstanbul'daki şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan Murat Boz ekipler tarafından kurtarıldı: O anları bu görüntülerle duyurdu 15.10.2026 | 09:11
Sosyetenin ünlü ismi Yücel Boronkoy’un ölümü mahkemeye taşınmıştı! | Video 00:32
Sosyetenin ünlü ismi Yücel Boronkoy'un ölümü mahkemeye taşınmıştı! | Video 15.10.2026 | 09:07
İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur… 00:19
İstanbul’daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kalanlar arasında: Yüzlerce insan mahsur… 14.10.2026 | 22:30
Mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir’den yardım çağrısı: İçeriyi tamamen su bastı! 00:28
Mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir’den yardım çağrısı: İçeriyi tamamen su bastı! 14.10.2026 | 20:28
Emel Sayın bir ağacın altında sonbahara şarkı söyledi! O anlara yorum yağdı | Video 00:27
Emel Sayın bir ağacın altında sonbahara şarkı söyledi! O anlara yorum yağdı | Video 14.10.2026 | 11:40
Sıkışınca muhalif rolü yaptı! Levent Üzümcü ve 9 kişinin istifası skandalı patlattı! | Video 00:25
Sıkışınca muhalif rolü yaptı! Levent Üzümcü ve 9 kişinin istifası skandalı patlattı! | Video 14.10.2026 | 09:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA