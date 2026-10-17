Ünlü şarkıcı Jane Zhang, 2 metre yüksekliğindeki sahneden aşağıya böyle düştü | Video
17 Ekim 2026 15:08
Jane Zhang sahneden düştü! Çinli pop yıldızı Xi'an konserinde 2 metre yükseklikteki platformdan aşağı düştü. İşte hayranlarını korkutan kaza sonrası ayağa kalkıp performansına devam eden sanatçının o anları!
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