Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Serkan Kaya, oyuncular için bakın ne söyledi | Video
15 Ekim 2026 16:34
Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Serkan Kaya, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir geceye imza attı. Büyük konser öncesinde kameraların karşısına geçen ünlü şarkıcı; oyuncuların şarkıcılık hamlelerinden, arabesk müziğin kültürel yükselişine ve merhum modacı Nur Yerlitaş ile arasındaki duygusal diyaloğa kadar önemli açıklamalarda bulundu.
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