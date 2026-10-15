Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Serkan Kaya, oyuncular için bakın ne söyledi | Video

15 Ekim 2026 16:34

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Serkan Kaya, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir geceye imza attı. Büyük konser öncesinde kameraların karşısına geçen ünlü şarkıcı; oyuncuların şarkıcılık hamlelerinden, arabesk müziğin kültürel yükselişine ve merhum modacı Nur Yerlitaş ile arasındaki duygusal diyaloğa kadar önemli açıklamalarda bulundu.