Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Hilary Swank hamilelik haberini böyle duyurdu... | Video
15 Ekim 2026 11:33
“Yeni projem aralıkta geliyor” sözleriyle müjdeli haberi duyuran 52 yaşındaki ünlü oyuncu, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. 3 yaşındaki ikizlerinin yer aldığı eğlenceli bir dans videosuyla hamilelik haberini paylaşan yıldız ismin gönderisine tebrik mesajları yağdı.
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