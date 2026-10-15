Burnunda tamponla nefes alıyor! 13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç etkinlikte konuşurken zorlandı!
15 Ekim 2026 21:41
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda 13’üncü kez burun ameliyatı olmuş ve geçirdiği zorlu süreç sonrası kameralar karşısına çıkmıştı. Murat Dalkılıç, bugün yer aldığı ‘Kanlı Nigar’ oyununun lansmanında son haliyle görüntülendi. Ünlü şarkıcının burnundaki tampon dikkat çekerken şarkıcının konuşmakta zorlandığı da dikkatlerden kaçmadı. İşte Murat Dalkılıç’ın o anları!
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