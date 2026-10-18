GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! | Video
18 Ekim 2026 09:40
Antalya'da düzenlenmesi planlanan çocuk güzellik yarışmasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahale etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızı ticari birer meta haline getiren bu tarz organizasyonlar çocuk haklarına açıkça aykırıdır" diyerek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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