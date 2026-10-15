Şarkıcı Hatice dolandırıcıların hedefi oldu: “Her şeyin hesabını soracağım!”| Video

15 Ekim 2026 13:35

Ünlü şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla dolandırıldığını iddia etti. Yaşadığı mağduriyetin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen ünlü sanatçı, Emniyet güçlerine ifade vererek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yayınlayan Hatice, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.