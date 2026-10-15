Şarkıcı Güllü’nün o videosu yeniden gündem oldu: 52’de neler yapacağım bak!

15 Ekim 2026 20:27

Ünlü şarkıcı Güllü, doğum gününde oğlu Tuğberk Yağız Gülter tarafından anıldı. Tuğberk Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla gündeme geldi. Bu paylaşımın ardından Güllü’nün bir videosu daha gündem oldu. İşte o paylaşım!