‘Barışalım desem koşarak gelecek’ demişti! Sahra Işık’tan eski eşine manidar gönderme!
19 Ekim 2026 23:00
Sahra Işık ve İdris Aybirdi, geçtiğimiz aylarda boşandıklarını açıklamıştı. Boşanmanın ardından İdris Aybirdi, geçtiğimiz haftalarda oyuncu Seray Kaya’yla ilişkisini ilan etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sahra Işık’tan manidar bir paylaşım geldi.
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