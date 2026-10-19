Sır gibi sakladığı sevgilisinin hamile olduğunu açıklamıştı! Ufuk Beydemir kızının odasını hazırladı!
19 Ekim 2026 00:48
Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, geçtiğimiz haftalarda sır gibi sakladığı sevgilisi Sharon Kovacs’la aşk yaşadığını açıklamıştı. Ufuk Beydemir, yeni sevgilisini açıklar açıklamaz bir de sevgilisinin hamile olduğunu müjdelemişti. Ünlü şarkıcı, bugün sosyal medya hesabında kızının odasını hazırladığı o anları paylaştı. İşte o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
00:40
00:28
00:34
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sonbahar paylaşımı... | Video 18.10.2026 | 12:33
00:36
GÜNAYDIN yazdı, bakanlık devreye girdi! | Video 18.10.2026 | 09:40
00:44
00:49
Kadıköy Boğası ile İbrahim Tatlıses buluştu! O anlar gündem oldu | Video 17.10.2026 | 10:08
00:13
00:08
00:19
00:47
Şarkıcı Güllü’nün o videosu yeniden gündem oldu: 52’de neler yapacağım bak! 15.10.2026 | 20:26
00:23
00:20
00:56
Semiramis Pekkan'a sürpriz doğum günü partisi! | Video 15.10.2026 | 14:54
00:54
00:39
00:20
00:49
İstanbul’daki sağanak nedeniyle Aylin Coşkun’un evini su bastı! | Video 15.10.2026 | 09:23
00:17