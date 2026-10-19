Sır gibi sakladığı sevgilisinin hamile olduğunu açıklamıştı! Ufuk Beydemir kızının odasını hazırladı!

19 Ekim 2026 00:48

Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, geçtiğimiz haftalarda sır gibi sakladığı sevgilisi Sharon Kovacs’la aşk yaşadığını açıklamıştı. Ufuk Beydemir, yeni sevgilisini açıklar açıklamaz bir de sevgilisinin hamile olduğunu müjdelemişti. Ünlü şarkıcı, bugün sosyal medya hesabında kızının odasını hazırladığı o anları paylaştı. İşte o anlar!