Video Magazin Lamina Yamal'ın annesi İstanbul'a hayran kaldı... | Video
Lamina Yamal'ın annesi İstanbul'a hayran kaldı... | Video

Lamina Yamal'ın annesi İstanbul'a hayran kaldı... | Video

19 Ekim 2026 09:49

Dünyaca ünlü futbolcuların aileleri de zaman zaman özel hayatlarıyla gündeme gelirken bu kez gözler Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana'ya çevrildi. İstanbul ziyaretinden paylaştığı karelerle dikkat çeken Ebana'nın tercihi, şehrin tarihi atmosferi ve geleneksel lezzetleri oldu.

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