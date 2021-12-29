Galatasaray 5 - 6 Denizlispor MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER izle! Galatasaray 5 - 6 Denizlispor maç özeti tartışmalı pozisyonlar izle
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Galatasaray 5 - 6 Denizlispor geniş maç özeti izle! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray 5 - 6 Denizlispor maç özeti tüm goller tartışmalı pozisyonlar...