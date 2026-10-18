Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı! İşte programa damga vuran o anlar!
18 Ekim 2026 23:04
ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Cem Öğretir’in sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı, 1 millyon TL’lik o soruyu açtırdı! İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o soru!
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