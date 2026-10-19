Sunucu Pelin Yantur öğrencisiyle adliyelik oldu... | Video
19 Ekim 2026 09:33
Sunucu Doç. Dr. Pelin Yantur'un başı akademisyen olarak görev yaptığı üniversitede öğrencisiyle derde girdi. Tez savunmasında başarısız olan Selin K., jüride yer alan hocası Pelin Yantur'a yönelik sert ithamlarda bulunarak CİMER'e yazı yazdı. Yantur ise hakkında karalama kampanyası düzenlediğini ileri sürdüğü öğrencisinden şikayetçi oldu
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