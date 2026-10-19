Burcu Kıratlı'dan eski eşi Sinan Akçıl ile ilgili sorulan sorulara net yanıt... | Video

19 Ekim 2026 10:03

Oyuncu Burcu Kıratlı, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir dönem evli olduğu şarkıcı Sinan Akçıl ile yeniden bir araya geldiği yönündeki iddialarla adından söz ettiren Kıratlı, cilt bakımı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncunun eski eşiyle ilgili açıklaması, barışma söylentilerine açıklık getirdi.