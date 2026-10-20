Video Yaşam Malatya'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video
Malatya'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video

Malatya'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video

20 Ekim 2026 10:24

Malatya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen bir aracın aniden durması üzerine aynı yönde seyreden aralarında bir servis aracının da bulunduğu 6 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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