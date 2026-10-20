Video Yaşam İstanbul'da selin ortasında kalan motokurye metrelerce sürüklendi! O ana ait görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da selin ortasında kalan motokurye metrelerce sürüklendi! O ana ait görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da selin ortasında kalan motokurye metrelerce sürüklendi! O ana ait görüntüler ortaya çıktı

20 Ekim 2026 10:59

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen selde bir motokuryenin sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenme anı ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

MOTOKURYENİN SEL SULARINA KAPILDIĞI ANLAR KAMERADA

Sel felaketi, trafikte ilerlemeye çalışan motokuryeleri de olumsuz etkiledi. Sel sularının etkili olduğu Ayazağa Mahallesinde bir motokuryenin suya kapılarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, motokuryenin sel sularıyla birlikte sürüklendiği görüldü. Kuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da selin ortasında kalan motokurye metrelerce sürüklendi! O ana ait görüntüler ortaya çıktı 01:07
İstanbul'da selin ortasında kalan motokurye metrelerce sürüklendi! O ana ait görüntüler ortaya çıktı 20.10.2026 | 10:57
Malatya’da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 00:51
Malatya'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 20.10.2026 | 10:24
38 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli hırsızlıktan yakalandı: Penseyle kapı kilidini kırdı, Kendi evim zannettim dedi | Video 04:12
38 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli hırsızlıktan yakalandı: Penseyle kapı kilidini kırdı, "Kendi evim zannettim" dedi | Video 20.10.2026 | 10:04
Sultanbeyli’de servis minibüsleri kaza yaptı! O anlar kamerada 00:35
Sultanbeyli’de servis minibüsleri kaza yaptı! O anlar kamerada 20.10.2026 | 09:53
610 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi: Batman’da maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi | Video 02:39
610 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi: Batman'da maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi | Video 20.10.2026 | 09:53
Hatay’da denetlenen bir fırından gelen görüntüler mide bulandırdı! Hamam böcekleri, izmaritler... | Video 01:22
Hatay'da denetlenen bir fırından gelen görüntüler mide bulandırdı! Hamam böcekleri, izmaritler... | Video 20.10.2026 | 09:45
İstanbul’da yaklaşık 10 ton ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi | Video 05:15
İstanbul’da yaklaşık 10 ton ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi | Video 20.10.2026 | 09:22
Bursa’da seyir halindeyken alev alan lüks otomobilin motoru ekipler tarafından söndürüldü | Video 02:52
Bursa'da seyir halindeyken alev alan lüks otomobilin motoru ekipler tarafından söndürüldü | Video 20.10.2026 | 09:12
Elazığ’da sel nedeniyle yayla yolu yarıldı | Video 00:27
Elazığ'da sel nedeniyle yayla yolu yarıldı | Video 20.10.2026 | 09:02
Başkent’te terör örgütü DEAŞ’ın finansal yapısına operasyon: 14 gözaltı | Video 00:16
Başkent'te terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapısına operasyon: 14 gözaltı | Video 20.10.2026 | 08:51
DEAŞ’ın finans ağına İstanbul ve Mersin’de operasyon: 7 gözaltı | Video 00:50
DEAŞ’ın finans ağına İstanbul ve Mersin’de operasyon: 7 gözaltı | Video 20.10.2026 | 08:48
Kamyon alevlere teslim oldu 02:25
Kamyon alevlere teslim oldu 20.10.2026 | 00:03
Karşıya geçmeye çalışan yayanın ayağı minibüsün altında kaldı: Kaza anı kamerada 00:16
Karşıya geçmeye çalışan yayanın ayağı minibüsün altında kaldı: Kaza anı kamerada 19.10.2026 | 16:57
Trafikte otomobilinden inip başka bir aracın camını kırdı! Saldırıya uğrayan ailenin korku dolu anları kamerada 00:09
Trafikte otomobilinden inip başka bir aracın camını kırdı! Saldırıya uğrayan ailenin korku dolu anları kamerada 19.10.2026 | 16:37
Fatih’te 3 katlı binanın terasında çıkan yangın bitişikteki binanın çatısına sıçradı | Video 01:30
Fatih'te 3 katlı binanın terasında çıkan yangın bitişikteki binanın çatısına sıçradı | Video 19.10.2026 | 15:12
İstanbul’da yaşanan sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Araçların üst üste bindiği anlar kamerada! 10:09
İstanbul'da yaşanan sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Araçların üst üste bindiği anlar kamerada! 19.10.2026 | 14:47
Tartıştığı arkadaşını abla ve ağabeyi ile birlikte darp ettiler: O anlar kamerada 01:02
Tartıştığı arkadaşını abla ve ağabeyi ile birlikte darp ettiler: O anlar kamerada 19.10.2026 | 14:21
Gaziantep’te silahlı ve biber gazlı kuyumcu soygunu kamerada:5 buçuk milyon liralık altını alıp kaçtılar 02:01
Gaziantep’te silahlı ve biber gazlı kuyumcu soygunu kamerada:5 buçuk milyon liralık altını alıp kaçtılar 19.10.2026 | 14:17
Yeni doğan bebeğe şiddet uygulamıştı... Bebeğin engeliyle ilgili rapor mahkemeye ulaştı | Video 05:13
Yeni doğan bebeğe şiddet uygulamıştı... Bebeğin engeliyle ilgili rapor mahkemeye ulaştı | Video 19.10.2026 | 12:48
Tokat’ta hastane otoparkında duran araç alev topuna döndü | Video 00:38
Tokat'ta hastane otoparkında duran araç alev topuna döndü | Video 19.10.2026 | 12:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA