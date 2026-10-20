Video Yaşam Kamyon alevlere teslim oldu
Kamyon alevlere teslim oldu

Kamyon alevlere teslim oldu

20 Ekim 2026 00:09

Muğla-Aydın karayolu Kafaca kavşağında seyir halindeki su yüklü kamyonun oton bölümünde başlayan yangın sonrası kamyonun ön bölümü tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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