Kamyon alevlere teslim oldu
20 Ekim 2026 00:09
Muğla-Aydın karayolu Kafaca kavşağında seyir halindeki su yüklü kamyonun oton bölümünde başlayan yangın sonrası kamyonun ön bölümü tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
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