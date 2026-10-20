Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç'te bulundu: O anlar kamerada
20 Ekim 2026 13:35
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen felakette otomobiliyle birlikte sel sularına kapılarak kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni Haliç açıklarında bulundu. Sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları sırasında Eyüpsultan Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede cesedin, selde kaybolan Ahmet Derin'e (63) ait olduğu tespit edildi. Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, arama kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verildiği kaydedildi.
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