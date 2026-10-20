"Doku Ticareti" şebekesinin kan donduran çalışma sistemi deşifre oldu! Kadınlara her gün video çektirmişler!
20 Ekim 2026 16:13
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 14 ilde çökertilen "Doku Ticareti" şebekesinin kan donduran çalışma sistemi deşifre oldu. Şebeke lideri Hacer T.'nin, donör kadınların yumurta sayısını 15'ten 50'ye çıkarmak için özel iğneler temin ettiği ve uygulamayı her gün tarihli videolarla saniye saniye denetlediği ortaya çıktı. Türkiye'den Kıbrıs ve Gürcistan'a uzanan, eşin ihanet ihbarıyla patlayan yasa dışı üreme hücresi trafiğinin şoke eden tüm detayları..
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