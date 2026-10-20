Alsancak'ta duyulan patlama sesinin ardından boş vagonu alevler sardı | Video

20 Ekim 2026 15:34

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, duyulan patlama sesinin ardından kullanım dışı boş bir vagonda çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay, sabah saatlerinde Alsancak Gar'ına yakın bir alanda demiryollarında meydana deldi. Edinilen bilgiye göre, ptlama sesinin ardından boş olduğu öğrenilen bir vagonda alevler çıkmaya başladı. Vagonun bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar dikkat çekerken, yangın sonucu boş vagon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın, evsiz kişilerin barındığı öğrenilen vagonda ısınmak amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı değerlendirildi.

Vagon, daha sonra parçalanmak üzere atölyeye götürüldü.