610 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi: Batman'da maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi | Video

20 Ekim 2026 09:53

Batman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.