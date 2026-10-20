Video Yaşam 610 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi: Batman'da maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi | Video
610 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi: Batman'da maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi | Video

610 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi: Batman'da maskeli haraç çetesi şafak operasyonuyla çökertildi | Video

20 Ekim 2026 09:53

Batman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Batman merkez GAP Mahallesi Şehit Fethi Sekin Sokak'ta meydana gelen olayda motosikletli ve maskeli iki kişi tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olayın aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

610 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, bölgedeki 400 farklı kameraya ait 610 saatin üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız Rusya menşeli tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 67 kartuş ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A., S.K., M.M.A. ve D.B. isimli 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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