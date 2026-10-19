Video Yaşam İşletme sahibi, nefes borusuna salatalık kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada
İşletme sahibi, nefes borusuna salatalık kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada

İşletme sahibi, nefes borusuna salatalık kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada

19 Ekim 2026 12:17

Diyarbakır’da ciğer siparişini beklerken nefes borusuna salatalık parçası kaçan müşteri, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki bir ciğercide meydana geldi. İşletmede sipariş ettiği ciğeri bekleyen müşterinin nefes borusuna salatalık parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken müşterinin yardımına işletme sahibi koştu. İşletmeci, müşteriye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu salatalık parçası çıkarılan müşteri, yeniden rahat nefes almaya başladı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşletme sahibi, nefes borusuna salatalık kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada 02:02
İşletme sahibi, nefes borusuna salatalık kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada 19.10.2026 | 12:17
Amasya’da kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu! O anlar kamerada 00:24
Amasya'da kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu! O anlar kamerada 19.10.2026 | 11:24
Çocukları ’Kuş göstereceğim’ yalanıyla kandırmaya çalışan 2 şüpheli mahallelinin saldırısı üzerine otoparkta saklandılar | Video 01:39
Çocukları 'Kuş göstereceğim' yalanıyla kandırmaya çalışan 2 şüpheli mahallelinin saldırısı üzerine otoparkta saklandılar | Video 19.10.2026 | 11:15
Ayazağa’da selde mahsur kalan sürücüyü canı pahasına böyle kurtardı 04:55
Ayazağa'da selde mahsur kalan sürücüyü canı pahasına böyle kurtardı 19.10.2026 | 11:00
İstanbul’daki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı 01:36
İstanbul'daki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı 19.10.2026 | 10:52
Yasa dışı yumurtalık ticareti operasyonu! | Video 01:35
Yasa dışı "yumurtalık" ticareti operasyonu! | Video 19.10.2026 | 10:39
Çıktığı otel tabelasından ’İmdat polis yok mu’ diye bağıran kadın zemine düştü: O anlar kamerada 03:29
Çıktığı otel tabelasından 'İmdat polis yok mu' diye bağıran kadın zemine düştü: O anlar kamerada 19.10.2026 | 10:31
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı! İşte programa damga vuran o anlar! 04:11
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı! İşte programa damga vuran o anlar! 18.10.2026 | 23:03
Ayazağa’da devam eden yıkım çalışması havadan görüntülendi! 03:14
Ayazağa'da devam eden yıkım çalışması havadan görüntülendi! 18.10.2026 | 21:09
Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu 02:15
Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu 18.10.2026 | 17:39
Diyarbakır’da ana trafo merkezindeki yangın ve patlama anları kamerada 02:05
Diyarbakır’da ana trafo merkezindeki yangın ve patlama anları kamerada 18.10.2026 | 16:28
TIR köprüden uçup yandı! Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu | Video 02:25
TIR köprüden uçup yandı! Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu | Video 18.10.2026 | 16:17
İlker Aksum kızı Lila’nın o hallerini paylaştı! | Video 01:23
İlker Aksum kızı Lila'nın o hallerini paylaştı! | Video 18.10.2026 | 15:42
İçişleri Bakanı Çiftçi’den selden kurtarılan 8 aylık Zeynep bebeğe ilişkin paylaşım 00:35
İçişleri Bakanı Çiftçi'den selden kurtarılan 8 aylık Zeynep bebeğe ilişkin paylaşım 18.10.2026 | 15:21
Bursa’da günler süren sağanak sonrası tek katlı evin bahçesinde toprak kayması oldu | Video 00:45
Bursa'da günler süren sağanak sonrası tek katlı evin bahçesinde toprak kayması oldu | Video 18.10.2026 | 15:02
Kaza yapan otomobil takla atıp tramvay yoluna girdi! 1 yaralı | Video 00:50
Kaza yapan otomobil takla atıp tramvay yoluna girdi! 1 yaralı | Video 18.10.2026 | 15:06
Kocaeli’de sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları böyle görüntülendi 04:05
Kocaeli'de sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları böyle görüntülendi 18.10.2026 | 14:30
Mağazaya giren minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldular: O anlar kamerada 01:06
Mağazaya giren minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldular: O anlar kamerada 18.10.2026 | 13:32
Esenyurt’ta siteye uyuşturucu operasyonu! 12 kilo uyuşturucu madde, 28 bin sentetik hap ele geçirildi | Video 00:51
Esenyurt’ta siteye uyuşturucu operasyonu! 12 kilo uyuşturucu madde, 28 bin sentetik hap ele geçirildi | Video 18.10.2026 | 13:28
Esenler’de çıkan kavgada silahlar konuştu! O anlar kamerada 00:27
Esenler'de çıkan kavgada silahlar konuştu! O anlar kamerada 18.10.2026 | 11:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA