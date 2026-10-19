İşletme sahibi, nefes borusuna salatalık kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla kurtardı: O anlar kamerada
19 Ekim 2026 12:17
Diyarbakır’da ciğer siparişini beklerken nefes borusuna salatalık parçası kaçan müşteri, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki bir ciğercide meydana geldi. İşletmede sipariş ettiği ciğeri bekleyen müşterinin nefes borusuna salatalık parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken müşterinin yardımına işletme sahibi koştu. İşletmeci, müşteriye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu salatalık parçası çıkarılan müşteri, yeniden rahat nefes almaya başladı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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