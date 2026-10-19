Video Yaşam İstanbul'da yaşanan sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Araçların üst üste bindiği anlar kamerada!
İstanbul'da yaşanan sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Araçların üst üste bindiği anlar kamerada!

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Araçların üst üste bindiği anlar kamerada!

19 Ekim 2026 14:48

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sel sularında araçların sürüklenerek üst üste bindiği görüldü. Bir vatandaş da aracını kurtarmaya çalışırken sel sularına kapıldığı yer aldı.

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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde birçok iş yerini su basmıştı. Selle birlikte araçlar üst üste binip sürüklenirken, bazı araçlar da suda mahsur kalmıştı.
Yaşanan felaketin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sel sularında araçların sürüklenerek üst üste bindiği görüldü. Vatandaşın aracını kurtarmaya çalışırken sürüklendiği anlar yer aldı.

"ANLATILACAK GİBİ DEĞİL"

Otomobilini kurtarmak için aracına tutunan Murat Bayraktar isimli vatandaş, "Anlatılacak gibi değil ki yaşamak çok kötü bir olaydı. O suyun gelmesiyle beraber ilkten az gelecek diye aracı en azından suya gidecek diye çekelim dedik. Su birden geldi, baktım beni de götürecek, ben arabanın artık üst kaputuna attım kendimi. Oradan tuttum direğin dibine kadar geldim. Buradan direğin dibinden arabayı tutmaya çalışıyorum, bıraksam beni alıp götürecek. Böyle bu şekilde çekip geriye atıyor. Zor zahmet direkten tuttum bayağı uğraştım. Ondan sonrasındaki şu aradaki mesafe kaldı. Oradan aşağıda artık kendimi atmaya çalıştım, kalın kablo var. Kalın kablodan tuttum böyle geldim tırmandım buraya doğru. Şu arkada kömürlük var, kömürlüğün üstünde 1, 1 buçuk saat kaldım. Telefonlar çekmiyor zaten. Su içindeyim ben boğazıma kadar. Ondan sonra şu kömürün üstünde kaldım 1, 1 buçuk saat. Sonraki süreçte burada araçlar komple çektiği için oraya orada bir kalas buldum. Arabaların üstüne uzattım oradan karşıya kendimi zor zahmet attım" ifadelerini kullandı.

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