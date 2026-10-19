Video Yaşam Çocukları 'Kuş göstereceğim' yalanıyla kandırmaya çalışan 2 şüpheli mahallelinin saldırısı üzerine otoparkta saklandılar | Video
Çocukları 'Kuş göstereceğim' yalanıyla kandırmaya çalışan 2 şüpheli mahallelinin saldırısı üzerine otoparkta saklandılar | Video

Çocukları 'Kuş göstereceğim' yalanıyla kandırmaya çalışan 2 şüpheli mahallelinin saldırısı üzerine otoparkta saklandılar | Video

19 Ekim 2026 11:16

Kağıthane’de iddiaya göre, otoparkta alkol alan 2 kişi, sokakta oynayan 4 çocuğu 'Size kuş göstereceğim' yalanıyla otoparka sokmaya çalıştı. Çocukların kaçarak, durumu komşulara anlatması üzerine aileler ve mahallelinin saldırdığı şüpheliler, kendilerini otoparka kilitledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 20 Eylül Pazar günü saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçilik yapan Mehmet Ali A. (34) ile Mustafa A. (37), bir binanın otoparkında alkol almaya başladı. İddiaya göre, 2 şüpheli otoparkın önünde oyun oynayan L.N.Ö. (11), Z.Ö. (9), N.A. (8) ve Y.N.A.'ya (9) sözlü tacizde bulundu. Şüphelilerin 'Size kuş göstereceğim' diyerek otoparka sokmaya çalıştığı çocuklar, kaçarak durumu komşuları Ebru H.'ye (46) anlattı.

KENDİLERİNİ OTOPARKA KİLİTLEDİLER

Olayı öğrenen çocukların aileleri ve mahalle sakinleri, 2 şüpheliye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında şüpheliler kendilerini otoparka kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ebru H.'den olayla ilgili bilgi aldı ardından bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yakaladığı Mehmet Ali A. ile Mustafa A., sağlık kontrolünün ardından emniyete; çocuklar ve Ebru H. ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Mehmet Ali A.'nın 'Kasten yaralama', 'Yağma' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, mahalledeki çocukların ailelerinin şüphelilere saldırdığı anlar görülüyor. Yaşanan arbede ve şüphelilerin kendilerini otoparka kilitlediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

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