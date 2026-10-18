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Diyarbakır’da ana trafo merkezindeki yangın ve patlama anları kamerada

Diyarbakır’da ana trafo merkezindeki yangın ve patlama anları kamerada

18 Ekim 2026 16:28

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı, ardından patlamalar meydana geldi. O anlar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

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Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı. Yangının ardından merkezde patlamalar meydana geldi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kentin bir bölümüne de elektrik verilemedi.Konuyla ilgili abonelere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Aboneliğinizin bulunduğu bölgede elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde bir kesinti meydana gelmiştir. Enerjinin yeniden sağlanması için ilgili kurumla koordineli olarak çalışmamız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

NEDENİ DİSKİ'NİN ALTYAPI ÇALIŞMASI ÇIKTI

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ), Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Seyrantepe yokuşunda yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, bugün öğle saatlerinde TEİAŞ'a ait enerji nakil hattı zarar görmüştür. Hasar nedeniyle Sur ve Yenişehir ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanmaktadır. TEİAŞ ekiplerinin onarım çalışmaları devam etmektedir. Onarım süresince, her iki ilçede kesintiden etkilenen bölgelere dönüşümlü olarak elektrik verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışı normale dönecektir" denildi.

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