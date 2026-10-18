İçişleri Bakanı Çiftçi'den selden kurtarılan 8 aylık Zeynep bebeğe ilişkin paylaşım

18 Ekim 2026 15:21

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kaldıktan sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 8 aylık Zeynep bebeğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Çiftçi, sosyal medya hesabından "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız." başlığıyla yaptığı paylaşımda, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin ekipler tarafından kurtarıldığını belirtti.



BAKAN ÇİFTÇİ, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki... AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı. Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın. Ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım."

En zor zamanlarda dahi gönül inceliğinin kaybedilmediğini vurgulayan Çiftçi, başta AFAD personeli Murat Ergül olmak üzere afetlerde fedakarlıkla görev yapan tüm personeli tebrik etti.

Çiftçi, bütün çocukların afetlerden korunması temennisinde bulundu.