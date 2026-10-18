Vali Gül'den sel sonrası temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama: 'Yıkılacak bir bina kaldı' | Video
18 Ekim 2026 11:33
İstanbul Valisi Davut Gül, sel sonrası arama ve temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:53
00:57
05:55
Ayazağa’da selin ardından yıkım ve temizlik çalışmaları başladı | Video 18.10.2026 | 10:50
05:42
04:00
Sokak ortasında kovaladı, pompalı tüfekle vurarak öldürdü! O anlar kamerada 18.10.2026 | 09:16
03:14
01:11
Burdur’da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı | Videı 17.10.2026 | 15:55
00:38
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama | Video 17.10.2026 | 14:19
00:21
Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye panelvan çarptı: 2 ölü! | Video 17.10.2026 | 14:10
00:16
Şavşat'ta yamaçtan kopan dev kayalar köy yolunu kapattı | Video 17.10.2026 | 12:40
00:30
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı | Video 17.10.2026 | 12:37
01:12
Fatih'te camiden içi para dolu çantayı böyle çaldılar! | Video 17.10.2026 | 10:47
03:31
02:08
Bakırköy'de tanker devrildi: Kazada şoför yaralandı! | Video 17.10.2026 | 08:48
01:00
Biga’da sanayi sitesinde hurda dükkanında çıkan yangın korkuttu | Video 17.10.2026 | 08:44
01:13
01:06
Bolu'da silah ve suç paylaşımı yapan hesaplara operasyon: 21 gözaltı | Video 16.10.2026 | 16:53
01:22
Minibüslerin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı | Video 16.10.2026 | 16:18
10:39
01:05
Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 gözaltı | Video 16.10.2026 | 14:01