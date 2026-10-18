Ayazağa'da devam eden yıkım çalışması havadan görüntülendi!

18 Ekim 2026 21:09

İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da sabahın erken saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti. Çalışmalar dron kamerası ile havadan görüntülendi.