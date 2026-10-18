Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu
18 Ekim 2026 17:40
Eskişehir'de çarşı içerisindeki bir balıkçının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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