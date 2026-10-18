Bursa'da günler süren sağanak sonrası tek katlı evin bahçesinde toprak kayması oldu | Video
18 Ekim 2026 15:02
Bursa'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle tek katlı bir evin bahçesinde, toprak kayması meydana geldi.
Kentte 3 gün boyunca etkili olan sağanak yerini güneşli havaya bırakırken, Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde Sedat D.'ye ait evin bahçesindeki toprak zeminde saat 11.30 sıralarında kayma meydana geldi. İncir ağaçlarının bulunduğu dik yamaçtaki toprak yağmur nedeniyle yumuşayınca, kopan taş parçaları da yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis vekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
04:05
Kocaeli'de sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları böyle görüntülendi 18.10.2026 | 14:30
01:06
00:51
00:27
Esenler'de çıkan kavgada silahlar konuştu! O anlar kamerada 18.10.2026 | 11:42
09:53
00:57
05:55
Ayazağa’da selin ardından yıkım ve temizlik çalışmaları başladı | Video 18.10.2026 | 10:50
05:42
04:00
Sokak ortasında kovaladı, pompalı tüfekle vurarak öldürdü! O anlar kamerada 18.10.2026 | 09:16
03:14
01:11
Burdur’da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı | Videı 17.10.2026 | 15:55
00:38
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama | Video 17.10.2026 | 14:19
00:21
Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye panelvan çarptı: 2 ölü! | Video 17.10.2026 | 14:10
00:16
Şavşat'ta yamaçtan kopan dev kayalar köy yolunu kapattı | Video 17.10.2026 | 12:40
00:30
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı | Video 17.10.2026 | 12:37
01:12
Fatih'te camiden içi para dolu çantayı böyle çaldılar! | Video 17.10.2026 | 10:47
03:31
02:08
Bakırköy'de tanker devrildi: Kazada şoför yaralandı! | Video 17.10.2026 | 08:48
01:00
Biga’da sanayi sitesinde hurda dükkanında çıkan yangın korkuttu | Video 17.10.2026 | 08:44