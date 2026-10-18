Esenyurt’ta siteye uyuşturucu operasyonu! 12 kilo uyuşturucu madde, 28 bin sentetik hap ele geçirildi | Video

18 Ekim 2026 13:28

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir siteye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 12 kilo uyuşturucu madde, 28 bin sentetik hap ve 2 kiloya yakın gram sıvı halde sentetik ilaç ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik saha ve istihbari çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, 16 Ekim tarihinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede uyuşturucu madde satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ve sentetik haplar ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda 12 kilo 128 gram uyuşturucu madde, 1 kilo 944 gram sıvı halde sentetik ilaç, 13,63 gram bonzai, 28 bin 395 sentetik hap, 2 cep telefonu, 2 hassas terazi, 5 kutu şeffaf kilitli poşet, 40 dolar ve 2 bin 275 lira ele geçirildi.

4 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 7 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken,