Yasa dışı "yumurtalık" ticareti operasyonu! | Video

19 Ekim 2026 10:50

Ameliyatlarla üreme hücrelerini (Yumurtalık) aldıran ve para karşılığı satan 26 kadın, yumurtalıkları ameliyatlarla alan iki doktor ve yedi organizatör, “Doku Ticareti” operasyonuyla gözaltına alındı. 41 donör kadının 811 defa üreme hücresi satışı yaptığı, üreme hücrelerinin tanesinin 60-80 Euro arasında satıldığı tespit edildi.

"Doku Ticareti" operasyonunu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü düzenledi. Yurt dışında para karşılığı üreme hücresi satışı yapıldığı ve bu faaliyetlerin organize şekilde yürütüldüğü belirlendi. İstanbul'dan Kıbrıs'a giderek ameliyatla üreme hücrelerini aldıran ve para karşılığı satan 26 kadın, yumurtalıkları ameliyatlarla alan iki doktor ve yedi organizatör, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla gözaltına alındı. Toplamda 41 donör kadından 811 defa üreme hücresi satışlarının yapıldığı, üreme hücrelerinin tanesinin 60-80 Euro arasında satıldığı tespit edidi.

41 DONÖR KADINDAN 811 HÜCRE SATIŞI…

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Yapılan incelemelerde; tespiti yapılan kadınların yurt dışında para karşılığı üreme hücresi satışı yaptığı, bu işlemlerin seyahat ve organizasyon süreçlerinde rol alan kişiler tarafından koordine edildiği saptandı. MASAK'tan temin edilen kayıtların incelenmesi sonucunda, üreme hücresi bağışlayan kişilere yapılan ödemeler, bu şahısların seyahatleri için alınan uçak biletlerine ilişkin işlemler ve şüphelilerin kendi aralarındaki para transferleri tespit edildi. İncelemelerin devamında; 41 donör kadın tarafından toplam 811 kez üreme hücresi satışı gerçekleştirildiği ve üreme hücrelerinin tanesinin 60-80 Euro karşılığında satıldığı belirlendi.

BAKAN GÜRLEK'TEN KARARLILIK VURGUSU

Üreme hücrelerinin üç ayrı hastanede ameliyatlarla alındığı belirlendi. İstanbul merkezli 14 ilde, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.