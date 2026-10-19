İstanbul'daki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı

19 Ekim 2026 10:57

İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. Ciritlioğlu'nun iş yerinden çıkarkenki son görüntüleri ve cesedinin bulunma anları kameraya yasıdı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ciritlioğlu'nun cansız bedeni ekiplerin çalışmaları sonucunda sabah saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Böylece sağanağın ardından meydana gelen selde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

İŞ YERİNDEN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kayıtlarda, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.