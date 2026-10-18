İlker Aksum kızı Lila'nın o hallerini paylaştı! | Video

18 Ekim 2026 15:42

Başarılı oyuncu İlker Aksum, sosyal medya hesabından kızı Lila'nın büyüme sürecine dair duygusal bir paylaşımda bulundu. Minik Lila'nın ilk katı gıdaya geçtiği anlar ile kendi başına dondurma yediği sevimli kareleri peş peşe yayınlayan ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.