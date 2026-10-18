Video Yaşam Kocaeli'de sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları böyle görüntülendi
Kocaeli'de sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları böyle görüntülendi

Kocaeli'de sele kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları böyle görüntülendi

18 Ekim 2026 14:30

Gebze'de araç içinde bulundukları sırada yoğun yağış nedeniyle sele kapılarak dereye düşen 3 kişiden 1'i kurtulurken, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Göçbeyli Köyü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında araçta bulunan 3 arkadaş, aniden gelen sel sularına kapıldı. Arkadaşlardan biri kendi imkânlarıyla kurtulurken, diğer iki kişinin de araçtan çıktığı kurtulan arkadaşları tarafından ifade edildi. Ancak iki arkadaşın sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.
Kayıp iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin, Ömerli Barajı'na kadar uzanan dere yatağında aramaları sürerken, Pendik Göçbeyli çevresinde de çalışmalar devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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