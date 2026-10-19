Fatih'te 3 katlı binanın terasında çıkan yangın bitişikteki binanın çatısına sıçradı | Video

19 Ekim 2026 15:12

Fatih'te 3 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında, her iki binada da hasar meydana geldi.

Yangın saat 12.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın terasında da çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binalarda bulunanları kontrollü şekilde tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yangın nedeniyle her iki binanın çatı katında dahasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.