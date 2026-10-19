Video Yaşam Tartıştığı arkadaşını abla ve ağabeyi ile birlikte darp ettiler: O anlar kamerada
Tartıştığı arkadaşını abla ve ağabeyi ile birlikte darp ettiler: O anlar kamerada

Tartıştığı arkadaşını abla ve ağabeyi ile birlikte darp ettiler: O anlar kamerada

19 Ekim 2026 14:21

Ankara'da yaşıt iki çocuğun tartışmasına çocuklardan birinin ablası ve ağabeyi de dahil oldu. Etrafını sardıkları çocuğu darp eden üç kardeşin o anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Olay, Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'nde yer alan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddialara göre, yaşıt iki çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çocuklardan biri durumu ağabeyi ve ablasına anlattı. Abla, ağabey ve kardeşleri daha sonra etrafını sardığı çocuğu darp etmeye başladı. Çocukları barıştırmak yerine olaya dahil olan abla, küçük çocuğa hem tokat attı, hem de kardeşine dövdürdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise üç kardeşin çocuğa tehditlerde bulunduğu, ağabeyin ise küçük kardeşine "Döv bir daha yapmasın" dediği anlar yer aldı.

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