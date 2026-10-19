Amasya'da kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu! O anlar kamerada
19 Ekim 2026 11:24
Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçan minibüsün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp dereye uçtu. Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kazanın görüntüleri çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Seyir halindeki minibüsün bir anda kontrolden çıktığı anlar saniye saniye görüntülendi.
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