Bursa'da seyir halindeyken alev alan lüks otomobilin motoru ekipler tarafından söndürüldü | Video

20 Ekim 2026 09:13

Bursa’nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilin motor kısmından çıkan alevler paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, aracın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Olay, Mudanya'da Bursa istikametinde meydana geldi. 32 DV plakalı lüks otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların ardından alevlerin görülmesi üzerine sürücü ve yoldaki vatandaşlar, araçtaki yangına yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri otomobilin diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Ekipler, söndürme çalışmalarının ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından lüks otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.