Balıkçının bacasında yangın çıktı, tezgahta satışlar durmadı
20 Ekim 2026 18:29
Burdur’da balıkçının bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, balıkçılar vatandaşlara balık satmaya devam etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Balıkçının bacasında yangın çıktı, tezgahta satışlar durmadı 20.10.2026 | 18:28
00:58
00:12
Akaryakıt pompasına çarpan araç yandı: Facianın eşiğinden dönüldü! | Video 20.10.2026 | 16:31
00:07
01:36
00:22
00:28
01:23
Ankara'da çelik platformun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti | Video 20.10.2026 | 14:44
01:10
00:45
Eskişehir'de çıkan kavgada 20 yaşındaki genç bıçaklandı | Video 20.10.2026 | 14:45
00:15
Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kaza kamerada 20.10.2026 | 13:54
02:42
00:58
00:42
00:44
04:02
00:14
03:14
06:41
Beyoğlu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 20.10.2026 | 11:15