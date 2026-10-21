Yolu keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 384 bin 712 TL ceza | Video
21 Ekim 2026 11:00
Başakşehir’de yolu keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 384 bin 712 TL ceza kesildi. Ayrıca sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce, gerçekleştirilen sanal devriye çalışmalarında Başakşehir ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde iki araç sürücüsünün yolu kapatarak trafik akışını engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen O.S. (29) ve K.A. (25) isimli şahıslar 19 Ekim 2026 tarihinde araçlar ile birlikte yakalandı. Şahıslara yönelik, Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak, sürücülerin diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durdurması, sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak maddelerinden toplam 384 bin 712 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.
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