Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 9 yaralı | Video
21 Ekim 2026 08:47
İstanbul Arnavutköy'de servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hafif bir şekilde yaralandı.Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü, cadde üzerinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde 12 kişinin bulunduğu minibüsteki 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir yaralı ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın ardından Fatih Caddesi'nin Arnavutköy girişini trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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