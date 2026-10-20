Aşkları engel tanımıyor! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz el ele davete katıldı!
20 Ekim 2026 23:11
Bora Cengiz ve Ahu Yağtu çifti, yaş farkına rağmen mutluluklarıyla sık sık magazinde yer alıyor. Ahu Yağtu ve Bora Cengiz, bugün katıldıkları davette ilk kez el ele görüntülendi. İşte artık saklanmaya ünlü çiftin o anları!
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